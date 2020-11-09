Türkiye’den Balkanlara 10 milyar dolar ihracat

BALKANLAR coğrafyasına yılın 10 ayında 10 milyar 213.6 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat 3 milyar 47.6 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkanlara yılın 10 ayında 10 milyar 213.6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 11 milyar 40.5 milyon dolar iken bir yıllık süreçte korona virüsü salgını nedeniyle ihracatta yüzde 7.5 azalma görüldü.