Domates grubunda hedef 650 milyon dolarlık ihracat

Türkiye geneli domates ürün grubu ihracatı 2020'nin Ocak-Ekim döneminde 496 milyon dolara ulaştı. 252 milyon dolara çıkan taze domates pazarında öne çıkan ülkeler Romanya'ya yüzde 40, Ukrayna'ya ise yüzde 36 ihracat artışı yaşandı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Domates ürün grubu ihracatımız her sene artarak devam ediyor. Geçen sene Ocak-Ekim döneminde 486 milyon dolar olan ihracatımız bu sene yüzde 2 yükselerek 496 milyon dolara ulaştı. Sene sonuna kadar 650 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Türkiye taze domates üretiminde dünyada dördüncü sırada bulunuyor" dedi.