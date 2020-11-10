Gram altın 500 liranın altına geriledi

ALTININ gram fiyatı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel sert bir şekilde düşüşe geçerek 500 liranın altına geriledi. Gram altın ons altındaki değer kaybıyla düşüşünü hızlandırdı ve 491,3 lirayı gördü. Çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3.324 liradan satıldı. Analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışının küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını ve güvenli liman varlıkların satıcılı bir seyir izlediğini belirtti. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası düşüşü hızlanan dolar/TL'nin 8,04 seviyelerinde dengelendiğini bildiren analistler, aşı ile ilgili haber akışının emtia fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi. Geçen haftayı yüzde 7 primli kapatan BIST-100, yeni haftada da yükselişini sürdürdü. Endeks, 1.235 puanı geçerek 9 ayın zirvesine çıktı. TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın mesajının da etkisiyle bankacılık endeksinde artılar yüzde 7'yi aştı. BİST 100'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 1.245,37 puan ile 22 Ocak 2020'de görülmüştü. Öte yandan dolar/TL 8,0021'e, euro/TL 9,5092'ye kadar geriledi. TL, dolar karşısında yüzde 5'i aşan değer kazancıyla, 8,0021 seviyesini gördü. Böylece dolar/ TL'de 13 Eylül 2018'deki yüzde 8'lik düşüşün ardından en yüksek oranlı gerileme yaşandı. Benzer görünüm sergileyen Euro/TL de dün en düşük 9,5092 seviyesini gördü.