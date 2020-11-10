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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TBMM'de yemin etti

Hazine ve Maliye Bakanı 'de yemin etti

Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan , Genel Kurulu'nda kürseye çıkarak yemin etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TBMM'de yemin etti

AA

10.11.2020, 17:15

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, Genel Kurulda, görevden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu. Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın TBMM üyeliğinin bugün itibarıyla sona erdiğini bildirerek, ant içmesi için Elvan'ı kürsüye davet etti. Lütfi Elvan, kürsüye çıkarak yemin etti.

Elvan'ı tebrik eden ve başarılar dileyen Haydar Akar, Elvan'ın, yemin metnindeki "ant içerim" ifadesini , "söz veriyorum" şeklinde okuduğunu belirterek, metni tekrar okuması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, kürsüye gelerek yeminini tekrar etti.

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