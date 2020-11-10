Kentsel dönüşüm ada bazında yapılsın

Mimar ve Mühendisler Grubu İzmir Şube Başkanı Abdülaziz Aydın, geçtiğimiz günlerde Seferihisar açıklarında meydana gelen yıkıcı depremle ilgili yaptıkları incelemeler hakkında Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. Depremin İzmir ve Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu vurgulayan Aydın, benzer felaketleri yaşamamak için kentsel dönüşümün deprem hassasiyetine göre parsel bazında değil ada bazında yapılması gerektiğini söyledi. Deprem konusnda yerel yönetimlere büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü belirten Aydın, "Depremlerde aynı sahneleri yaşamak istemiyoruz. Bunun için şehir planlarının, zemin durumu, fay hattı ve depremsellik kriterlerine göre revize edilmesi gerekir. Başta inşaat olmak üzere ilgili mühendislik mesleklerinin önemi ve saygınlığı sağlanmalı. Deprem öldürmez ancak bilinçsiz ve kötü niyetli insanlar tarafından yapılan depremde yıkılmaya mahkum, kötü yapılmış bina öldürür" dedi.

BİLİNÇTEN UZAKLAR

Yerel yönetimlerin şehir planlarında taşıdıkları sorumluluğun bilincinde olması gerektiğini ifade eden Aydın, "Yerel yönetimler doğal afetlerin ülkenin kaçınılmaz gerçeği olduğunun bilincinde olmalı. İzmir yerel yönetimi bu konuda maalesef gerekli bilinçten uzak. Gerek imar planları, gerek alt yapı, gerek ulaşım ağı açısından İzmir çok geri kalmış durumda" diye konuştu. Aydın, "Uzun yıllardır kenti yöneten kadrolar, maalesef bu sorunların çözümü konusunda ciddi hiçbir çalışma yapmadığı gibi, sanki bu tür temel ihtiyaçlar ve sorunlar yokmuş gibi davranarak, daha çok, heykel, sanat merkezi ve opera binası gibi sosyal ve kültürel işlere yoğunlaşmayı tercih etmiştir. Örneğin; yeni alternatif yollar, toplu taşıma sorunları dururken ve kentte çok sayıda kültür ve sanat merkezi varken, 1 milyar liraya opera binası yapmayı tercih etmiştir. Depremin ardından araçlarıyla yollara dökülen insanları trafiği felç ettikleri için eleştirmek doğru ama bu kadar yol yoksulu bir şehirde, alternatif yol yapmak yerine 1 milyara opera binası yapmayı tercih eden belediyeyi eleştirmek daha doğru olmaz mı?" diye konuştu.



BELİRLİ BİR ZİHNİYETİN HAKİMİYETİ ALTINDALAR

TMMOB'a bağlı ilgili meslek odalarının deprem felaketinde alışıldık tavırlarından ileriye gidemediklerini ifade eden Aydın, "Mimar ve mühendisleri temsil eden bu yapı maalesef uzun zamandır sadece belli bir zihniyetin hakimiyetinde kalmış olmanın ve sadece kendinden olanı doğru kabul edip, diğer her şeyi eleştirmenin fayda üretmek olduğuna inanmış kişilerin yönettiği bir yapıya dönüşmüştür. Her fırsatta merkezi yönetimin icraatlarını keskin bir dille eleştirmeyi kendisine asli görev kabul etmişken, yerel yönetimin beceriksiz ve yanlış uygulamalarına hiç ses çıkarmama ikiyüzlülüğü içinde olmayı kanıksamıştır" dedi.

Tolga TEKİN