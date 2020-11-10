  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Rolümüzü güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz

Rolümüzü güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz

Rolümüzü güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz
Giriş Tarihi: 10.11.2020

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, SAHA İstanbul Savunma, Havacılık, Uzay ve Sanayi Kümelenmesi tarafından organize edilen dünyanın ilk sanal savunma sanayisi fuarı SAHA EXPO'nun açılışına video konferans yöntemiyle katıldı. Pekcan, yaptığı konuşmada, "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rolümüzü güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA