Rolümüzü güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, SAHA İstanbul Savunma, Havacılık, Uzay ve Sanayi Kümelenmesi tarafından organize edilen dünyanın ilk sanal savunma sanayisi fuarı SAHA EXPO'nun açılışına video konferans yöntemiyle katıldı. Pekcan, yaptığı konuşmada, "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.