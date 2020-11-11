2021'de depreme 200 milyonluk ödenek

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 2021 mali yılı bütçesinde yapılacak düzenlemeyle kentte depremin yol açtığı hasar ve yıkımların etkisini azaltmak ve oluşabilecek deprem riskine yönelik çalışmalar için 200 milyon lira ayrılması kararlaştırıldı. Başkan Tunç Soyer'in önerisi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım oturumunda oybirliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

60 MİLYONLUK DESTEK

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı ilk birleşimi, İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde, depremde hayatını kaybeden 115 kişinin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclis üyelerine deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

OYBİRLİĞİYLE ONAYLANDI

Soyer, sadece evi yıkılmış ya da ya ağır hasar görenlere değil, orta hasarlı binalarda oturan; ancak bugün oturamayacak durumda olanlara da destek verme kararı aldıklarını bildirerek, "Bir Kira Bir Yuva' kampanyamız kapsamında bağışlar 30 milyona ulaştı. Belediye bütçesinden aktaracağımız 30 milyon lira ile bu rakam 60 milyona çıkacak" dedi. Soyer, bu ayki birleşimlerde oylanması planlanan, Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Bütçesi için bir öneriyi gündeme getirdi. Soyer, İzmir'i sarsan deprem sonrası yapı işleri, ulaşım, park ve bahçeler ve fen işleri dairesi başkanlıklarının 2021 yılı ödeneklerinin toplamda 200 milyon TL azaltılması; bu kaynağın kentsel dönüşüm, yapı işleri, deprem risk yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi başkanlıklarına aktarılması yönünde öneri verdi. Öneri, meclis üyelerinin oybirliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Bu miktar 3 daire başkanlığınca depremde meydana gelen hasar ve yıkımların etkisini azaltmak, oluşabilecek deprem risklerine yönelik çalışmaları yapmak amacıyla kullanılacak.