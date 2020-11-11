Altında kademeli alım yapın tavsiyesi

Korona virüs aşısıyla ilgili olumlu haber akışıyla önceki gün sert düşüş gösteren altın fiyatları dün alıcılı bir seyir izledi. Gram altın dün gün içinde 500 liranın üzerine çıktı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşte yüzde 50 alım yapmanın en uygun zaman olduğunu söyledi.



597 LİRAYI GÖREBİLİR

Memiş, "Biz bu senaryoyu Ağustos ayında yaşadık. Gelin varlıklarınızı heba etmeyin. Panik alımları yapmayın, sakin olun dedik. Ama yine vatandaşlar korku ve panikle alım yaptılar. Bugünkü geldiğimiz noktada "çok yüksekten aldık" diye isyan edenler var. Arayan arkadaşıma 490 liranın altındaki bir fiyattan nakit varlığının yüzde 50'siyle gram altın almasını önerdim. Yüzde 50'sini de ayın 19'una kadar bekleyip fırsatlar verdiği zaman kademeli olarak iki parça halinde almasını tavsiye ettim. Gümüşte de yüzde 50 oranında alım yaptırdım" dedi. Merkez Bankası toplantısına kadar altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemeye devam edeceğini ifade eden analist Memiş, "Altın yatırımcıları 480- 507 lira aralığına dikkat etsin. Fiyatlar bu bantta hareket edebilir. Gram altında 480-490 lira arası alım için uygun görünüyor. Yatırımcılar bu fiyat aralığını fırsat olarak değerlendirebilir. Önümüzdeki süreçte altının gram fiyatı 585-597 liraya kadar yükselebilir" görüşüü dile getirdi.



GÜMÜŞTE DE ALIM FIRSATI DOĞDU

GÜMÜŞTE de yatırımcılara alım fırsatı doğduğunu vurgulayan uzman İslam Memiş, şunları söyledi: "Altın 10 ayda yüzde 84 kazandırdı. Gümüşteki kazanç ise aynı sürede yüzde 107 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki 3 yılda gümüş getiride birinciliği elden bırakmayacak. Gümüş fiyatlarının 8.5 - 9 liraya kadar yükselmesi beklenmeli."