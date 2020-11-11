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Haberler Ekonomi Bir gencin organ bağışı 7 hastaya umut oldu

Bir gencin organ bağışı 7 hastaya umut oldu

Bir gencin organ bağışı 7 hastaya umut oldu
Giriş Tarihi: 11.11.2020

GEÇİRDİĞİ rahatsızlık sonrasında yoğun bakım gereksinimi nedeniyle sevk edildiği Özel Egepol Cerrahi Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesine kabul edilen 18 yaşındaki gencin, tüm tedavilere ve müdahalelere rağmen yapılan testlerde beyin ölümünün gerçekleştiği saptandı.

İLERİ AMELİYAT TEKNİKLERİ
İZMİRLİ gencin organları ailesi tarafından bağışlanarak birçok hastaya yaşam verdi. Bağışlanan organlar Özel Egepol Cerrahi Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Sert'in de aralarında bulunduğu çeşitli illerden gelen ekipler tarafından modern koşullarda ve ileri ameliyat teknikleri kullanılarak alındı. Hastanın kalbi, akciğerleri, böbrekleri ve kornealarının Türkiye'nin dört bir yanında yıllardır organ nakli bekleyen ve yaşam mücadelesi veren yedi hastaya ulaştırılacağı bildirildi. Organlarının Sağlık Bakanlığı Kan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonu ile organ yetmezliği yaşayan hastalara gönderildiğini söyleyen Doç. Dr. Sert, organ naklinin yaşam kurtardığını ve insanların bu konuda daha bilinçli davranması gerektiğini vurguladı.

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