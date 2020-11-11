Çin’e kanatlı eti ihracatı başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kapılarının Türk kanatlı sektörüne açıldığını ve 6 Kasım itibarıyla ilk kez kanatlı et ve ürün ihracatının başladığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin kapılarını Türk kanatlı sektörüne açması, sektörümüz açısından çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte daha fazla kanatlı işletmesinin ihracat yapması için Bakanlık olarak onaylı işletme sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi. Pakdemirli Türkiye'nin 73 ülkeye kanatlı eti ihraç ettiğini ifade ederek, 2019 yılında 613 milyon dolarlık kanatlı et ve ürünleri ihracatı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde bu ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Çin'e süt ürünleri ihracatı da sorunsuz şekilde devam ediyor" diye konuştu.