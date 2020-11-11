Esnek çalışma paketten çıktı

İstihdam ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin pakette yer alan esnek çalışma düzenlemesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda paketten çıkartılması kararı alındı. Esnek çalışmada son sözü Başkan Erdoğan söyledi. 25 yaş altında ve 50 yaş üstündekiler için şart aranmaksızın belirli süreli iş sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz yapılmasının yolunu açan düzenlemeye sendikaların yanı sıra AK Parti milletvekillerinden de itirazlar gelmişti. Başkan Erdoğan, görüşleri dinledikten sonra konunun sonuçlandırılması talimatını verdi. Dün AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, Türk-İş ve Hak-İş başkan ve temsilcileriyle bir toplantı yaptılar. Toplantıda paketin iki maddesinin Genel Kurul'daki görüşmelerde önerge ile düzenlemeden çıkartılması kararlaştırıldı.