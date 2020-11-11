  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesildi!

Fahiş yapan 208 firmaya ceza kesildi!

Son dakika haberi... , fahiş yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti.

Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesildi!

11.11.2020, 11:13

Son dakika haberi... Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti.

Ayrıntılar geliyor...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA