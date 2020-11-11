Son dakika haberi... Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberi... Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti.
Son dakika haberi... Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti.
Ayrıntılar geliyor...
Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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