Loda Mobilya’dan kurumsal çözümler

HEM bireysel konut yenileme hem de iş dünyasına yönelik prestijli projelerde tercih edilen Loda Mobilya, İzmir ve Ege Bölgesinde kurumsal çözümler sunuyor.



ÜCRETSİZ İÇ MİMARLIK



LODA Mobilya Ege Bölge Bayisi ve Moa Mimarlık Kurucusu Can Serçe, "Maalesef yaşadığımız deprem ile birlikte satışlarda bir durağanlaşma yaşadık. Ama grup şirketimiz olan Moa Mimarlık tarafında dekorasyon talepleri konusunda bir ivme yakaladık. Evini uygun bütçelerle yenileyen müşterilerimiz, konut, işyeri ve yazlıklarının değerini de artırmış oluyor" diye konuştu. Kasım ayına yönelik olarak peşin ödemelerde %20 +10'luk özel bir kampanya da düzenlediklerini kaydeden Serçe, Alsancaktaki showroomda bir evin tüm mobilya ve dekorasyon ihtiyaçlarını tek elden, zahmetsizce ve ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle müşterilerine sunduklarını da dile getirdi. Can Serçe, satış sonrası hizmetleri ve hızlı ürün teslimatı ile birlikte aranan marka olduklarını sözlerine ekledi.