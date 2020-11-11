Önceliğimiz enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan, yaptığı yazılı açıklamayla izleyeceği politikalara yönelik ipuçları verdi. TBMM'de yemin eden Elvan, ekonomi politikalarının esasını, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasının oluşturacağını belirtti. Elvan, "Türkiye kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisine sahip. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir" dedi. Bakan Elvan, bu kapsamda oluşturacakları politikalarda istişareye dayalı katılımcı bir anlayışla hareket edeceklerini vurguladı. Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni ivme kazandıracaklarının altını çizen Elvan, "Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız" diye konuştu.



FIRSATLAR ÇIKACAK

Başta vergi düzenlemeleri olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılacağına değinen Elvan, bir taraftan tüm vatandaşların üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edeceklerini, diğer taraftan sosyal programları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Elvan, önümüzdeki dönemin küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacağını, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacaklarını ifade etti.



"GÖREVE BAŞLADIM" PAYLAŞIMI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabb'im hayırlı hizmetlere vesile kılsın." değerlendirmelerinde bulundu.