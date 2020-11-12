BES’te fon tutarı 150 milyara ulaştı

ÇALIŞANLARIN emeklilikte yüksek maaş almasını hedefleyen, sosyal güvenlikte tamamlayıcı misyon üstlenen Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) fon tutarı 150 milyar liraya ulaştı. Fon büyüklüğünün gelecek yıl 182.5 milyar lira, 2023'te de 228.1 milyar liraya çıkması hedefleniyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu verilerine göre bu yıl 7 milyona ulaşan BES'teki katılımcı sayısı 2023'te de 14 milyon 132 bin olacak. Kurum'un 2021 ajandasına göre emeklilik döneminde refah seviyesinin korunması için iyileştirmeler yapılacak. Sistemde kalış süresinin uzatılması için teşvik mekanizmaları sağlanacak. Sigorta ve özel emeklilik ürünleri geliştirilecek. Kişi başına prim üretimi 2023'te bin 191 liraya çıkacak.

HAZAL ATEŞ