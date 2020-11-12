Fahiş fiyat artıran 208 firmaya ceza

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti. Fahiş fiyat artışına ilişkin şikayet listesinin başında, sebze ve meyveler ile temel gıda ürünleri, cerrahi maske, el dezenfektanı gibi koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular yer aldı. Ticaret Bakanlığı bugüne kadar bin 861 dosyanın karara bağlandığını açıkladı. Son dönemde fahiş fiyat artışlarına yönelik vatandaşlardan gelen şikâyet başvuruları üzerine Türkiye genelinde marketler, pazar yerleri ve toptancılarda arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 81 ilde denetimler yapıldı. Haksız fiyat artışı yaptığı belirlenenlere 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezaları uygulandı.

KARARA BAĞLANDI

Ticaret il müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 33 ilde incelemeye alınan bin 500 firmayla ilgili raporlar İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletildi. Toptancı hallerinde alış ve satış fiyatları arasında fahiş farklar bulunduğu tespit edilen firmalardan da savunmaları istendi. Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. İdari yaptırıma konu uygulamalardan 166'sının toptan sebze ve meyve, 20'sinin temel gıda ürünü ve diğer ürünlerle ilgili olduğu görüldü. Öte yandan, 788 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam ediyor.



REKLAM KURULU DA GÖZ AÇTIRMIYOR

ÜRÜNLERİN fiyatlarındaki haksız artışlar ve Kovid-19 salgını kapsamında Reklam Kurulu'nca yürütülen denetimler neticesinde de 303 firma ve kişi hakkında toplam 13.3 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bakanlığın ticaret il müdürlükleri tarafından bu yılın 8 aylık döneminde fiyat etiketi düzenlemeleri kapsamında 16 bin 936 firma denetlendi, aykırılığı tespit edilen 2 bin 997 ürün etiketi için 1.2 milyon lira tutarında para cezası verildi.



VATANDAŞ ALO 174 GIDA HATTI'NA İHBAR YAĞDIRDI

GIDA denetim sürecine tüketiciler de etkin olarak katılırken, bu amaçla oluşturulan Alo 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar 2,4 milyon ihbar ve şikayet ulaştı. Bu başvurular sonucu, 54 binden fazla cezai işlem gerçekleştirildi.