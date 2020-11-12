TL varlıklara talep hızla arttı

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara olan talep hızla arttı. Türk lirası varlıklara artan talep ile uluslararası piyasada Türkiye'nin risk primi (CDS) 450 seviyelerinden 410'a kadar gerilerken, yurt içinde borsa yükseldi, döviz kurları ve altın fiyatı geriledi. Borsa İstanbul'da, günün ilk yarısında 1.258 puan seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yükselişini hızlandırarak 1.284,62 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi banka hisseleri öncülüğünde yükselirken, bankacılık endeksindeki artış yüzde 4'ü geçti. Dolar/TL, dün 8,20'nin üzerini test etse de açıklamaların ardından sert düşüşe geçti. Açıklamalar sonrası yaklaşık yüzde 3,37 değer kaybeden dolar/TL 8 liranın altına gerileyerek en düşük 7,8314'ü gördü. Avro/TL'de de düşüş sürerken, yüzde 3,65 değer kaybıyla 9,2826'dan alıcı buldu. Dolar kurundaki sert düşüşe paralel gerileyen gram altın da yüzde 4,35'lik değer kaybıyla 475,9 liraya indi.

YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Başkan Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin açıklamaları ve yeni ekonomi politikasını içeren mesajları uluslararası yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Başkan Erdoğan, "Güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz" dedi. Buna göre, dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği dönemde, Türkiye'yi belirlenen hedefler doğrultusunda büyütmek, geliştirmek ve kalkındırmak amaçlanıyor. Ekonomi politikaları, "fiyat istikrarı", "finansal istikrar" ve "makroekonomik istikrar" üzerinde oluşturuluyor. Bu doğrultuda TL'ye güvenen yerli ve uluslararası yatırımcılara destek verilecek. Enflasyon daha da aşağı çekilecek.



İŞ DÜNYASI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

BAŞKAN Erdoğan'ın ekonomide yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamalar, iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, olumlu yönde beklentilerin arttığını belirtirken, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Erdoğan'ın açıklamalarının umut verici olduğunu söyledi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide yeni döneme ilişkin açıklamalarını desteklediklerini bildirdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise "Ekonomimizde gözlenen V tipi toparlanmanın hızlanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.