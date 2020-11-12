Yaşar Üniversitesi üst üste 4. kez listede

TÜBİTAK öncülüğünde üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı ve 50 üniversitenin yer aldığı "2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. Yaşar Üniversitesi, 2016 yılından bu yana aralıksız olarak bulunmayı başardığı listeye toplam 37,9 puanla 43. sıradan girerken, vakıf üniversiteleri arasında ise 13. sırada yer alarak Ege Bölgesinden listeye giren tek vakıf üniversitesi oldu. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Endeks, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik merkezinde rekabetin artmasına katkı koyuyor. 2016'dan bu yana aralıksız olarak listede yer alıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde ilk 10'u zorlamak" dedi.

DEĞER YARATIYOR

REKTÖR Prof. Dr. Dinçer, şunları söyledi: "Bu yükselişte, girişimcilik ve bilişimden sorumlu rektör yardımcılığımızın, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisimizin, Minerva Kuluçka Merkezimizin katkıları büyük. Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisimiz, kısa bir süre önce kurulmasına karşın birçok araştırma ve üniversite-sanayi işbirliği projesinin geliştirilmesine, bu projelerden milyonlarca TL ekonomik değer yaratılmasına destek sağladı. Kuluçka Merkezimiz de öğrencilerimizin gelecekte kendi şirketlerini kurmalarında yardımcı oluyor. Ayrıca, akademik yayınlarımızın sayısını da artırdık."