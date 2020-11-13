  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Eylül’de yeni teşviklerle 19.4 milyarlık yatırım

Eylül’de yeni teşviklerle 19.4 milyarlık yatırım

Eylül’de yeni teşviklerle 19.4 milyarlık yatırım
Giriş Tarihi: 13.11.2020

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eylül ayında verilen bin 127 teşvik belgesiyle 19.4 milyar liralık sabit yatırım ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını söyledi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yatırım talebinin yüzde 73'ü imalat sektöründe gerçekleştiğine dikkat çekti. Ocak-Eylül yatırım talebinin, geçen senenin yüzde 13 üzerinde olduğunu vurgulayan Varank," Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor" dedi.

BAKAN Varank'ın twitter paylaşımında verdiği infografikte de eylül ayı ve 9 aylık yatırım teşvik verileri yer aldı. Verilere göre eylül ayında en fazla yatırımı 1. Bölge çekti,yatırımların yüzde 43'ü bu bölgeye yönelik oldu. Yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düzenlenen belge adedinde yüzde 101, öngörülen istihdamda yüzde 57 ve sabit yatırımlarda yüzde 13 artış görüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eylül’de yeni teşviklerle 19.4 milyarlık yatırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA