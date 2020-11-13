Eylül’de yeni teşviklerle 19.4 milyarlık yatırım

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eylül ayında verilen bin 127 teşvik belgesiyle 19.4 milyar liralık sabit yatırım ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını söyledi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yatırım talebinin yüzde 73'ü imalat sektöründe gerçekleştiğine dikkat çekti. Ocak-Eylül yatırım talebinin, geçen senenin yüzde 13 üzerinde olduğunu vurgulayan Varank," Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor" dedi.

BAKAN Varank'ın twitter paylaşımında verdiği infografikte de eylül ayı ve 9 aylık yatırım teşvik verileri yer aldı. Verilere göre eylül ayında en fazla yatırımı 1. Bölge çekti,yatırımların yüzde 43'ü bu bölgeye yönelik oldu. Yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düzenlenen belge adedinde yüzde 101, öngörülen istihdamda yüzde 57 ve sabit yatırımlarda yüzde 13 artış görüldü.