Kamu alacakları yeniden yapılandırılıyor

TBMM Genel Kurulu, Covid- 19 salgınından olumsuz etkilenen birçok sektörün yaralarını sarmak için hazırlanan, vergi, SGK primleri, öğrenci kredileri gibi kamu alacaklarını yeniden yapılandıran, istihdamı teşvik eden, altın ve dövizlerini yurtdışından getirenlerden vergi alınmasını önleyen torba yasayı kabul etti. AK Parti'nin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile yapılan çalışma sonrası açıklandığı gibi, 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilerin esnek çalışmalarının önünü açan maddeler metinden çıkartıldı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa şu değişiklikleri içeriyor:

31 ARALIK'A UZAYACAK

İSTİHDAM İÇİN PRİM DESTEĞİ:

Cumhurbaşkanı, prim desteğini 12 aya kadar uzatabilecek. İstihdam edilen kişiler kadın, genç ya da engelli olması halinde süre 18 aya çıkartabilecek. İşverene sağlanan prim teşviki, Gelir Vergisi stopajı, Damga Vergisi desteği ise 31 Aralık 2023 kadar uzatılabilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ

UZATILIYOR: Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

YURTDIŞINDAN GELEN ALTIN

VE DÖVİZLER: Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'ye getirenler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Bunlardan vergi alınmayacak.

TURİZMCİ NEFES ALACAK

TURİZM DESTEKLERİ: Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye erteleniyor. Turizmcilerin 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ödemesi 6 ay ertelenecek.

BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR:

Vergi borçları, trafik cezalarına, öğrenci kredilerine kadar olan borçlar yeniden yapılandırılacak. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler bu yıl sonuna kadar müracaat edecek. Borçlar borçlarını 18 taksitle ödeyebilecek. Taksit ödemeleri iki ayda bir yapılacak.

ZÜBEYDE YALÇIN