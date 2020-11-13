Kritik veri açıklandı! Sanayide çarklar dönüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 8,1 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,6 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,7 ARTTI
Eylülde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 arttı.
BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 7,7 ARTTI
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,7 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 30,3 arttı.
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