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Haberler Ekonomi Kritik veri açıklandı! Sanayide çarklar dönüyor

Kritik veri açıklandı! Sanayide çarklar dönüyor

Son dakika... üretim endeksi, COVID-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldi.

Kritik veri açıklandı! Sanayide çarklar dönüyor

13.11.2020, 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020,10:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 8,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,7 ARTTI

Eylülde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 arttı.

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 7,7 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,7 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 30,3 arttı.

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