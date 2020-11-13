Küçükyalı’daki mağazalar yok sattı

ANADOLU Yakası'nın en büyük karma kullanımlı projelerinden Küçükyalı'da, Emlak Konut GYO güvencesi ile hayata geçirilen Nidapark Küçükyalı içinde, pandemide en çok ihtiyaç duyulan açık hava mağazacılığı konseptinde geliştirilen Palladium Cadde Küçükyalı mağazaları, satışa çıktığı ilk gün büyük ilgi gördü. Tahincioğlu tarfaından geliştirilen 'Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli' ile 60 ay 0 faiz veya banka kredisiz, dosya masrafsız, vade farksız ve hayat sigortasız 120 ay 0,79 vade farkı ile sunulan ticari ünitelerin 1. fazının satışları çok kısa sürede tamamlandı.

İKİNCİ FAZ SATILACAK

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Palladium Cadde Küçükyalı'daki mağazaların 1. faz satışlarının çok kısa bir zaman diliminde tamamlandığını belirterek, şunları söyledi: "Çok talep göreceğine inandığımız açık hava cadde mağazacılığı konseptine ilginin ne kadar büyük olduğunu hep birlikte gördük. İlk fazın satışında yaklaşık 300 milyon TL ciro elde ettik. Projemiz içerisinde sağlıklı alışveriş konseptine uygun olarak planlanan 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı, ünlü markaların bulunacağı mağazaları, Türk ve dünya mutfağından lezzetler sunan restoranları, günün yorgunluğunu atacak mekanları ve çocuklar için oluşturulacak eğlenceli oyun alanları ile dışarı çıkma ve alışveriş merkezine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırırarak değişen yaşam biçimleri ve ihtiyaçlarına yanıt verecek. 1. fazın satışını öne çekmiştik. Yoğun ilgi ve talep sebebi ile 2. fazın satışlarını da öne çekerek çok yakında satışa çıkartacağız."