Uğur hoca, Biontech’in hisselerini uçurdu

KORONA virüs aşısında yüzde 90 başarı kaydedildiğini açıklayarak dünyanın gündemine oturan Türk bilimadamı Prof. Dr. Uğur Şahin, Turkuvaz Grubu'nun yeni dergisi inbusiness'a verdiği demeçte, "Sabırlı olmak zorundayız. Zorlu bir kış bizi bekliyor. Bununla başa çıkmanın tek yolu sosyal mesafe kurallarına bağlı kalmak ve maske takmak. Aşının geniş kitlelere ulaşabilmesi için 6 ay geçmesi gerekecek. Her şey yolunda giderse hayatın normalleşmesi 2021'in Haziran'ında başlayacak" demişti.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech'in hisseleri, aşının yüzde 90 başarı sağladığının açıklanmasının ardından uçtu. Almanya'nın Mainz kentinde yaşayan Şahin ve ekibinin geliştirdiği aşının, uygulanan denekler üzerinde yüzde 90'ın üzerinde etki sağladığı ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta ABD makamları nezdinde piyasaya çıkmak için izin isteneceğinin duyurulmasının ardından BioNTech'in hisseleri borsada büyük değer kazandı.