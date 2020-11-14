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’da üretimini en fazla artıran ülke olduk

Avrupa’da üretimini en fazla artıran ülke olduk
Giriş Tarihi: 14.11.2020

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgını sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 11,17 artış oldu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, normalleşme sonrası artışını sürdürerek, eylülde, endeksin açıklandığı tarihten bu yana en yüksek seviye olan 132,9'a yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin, "Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk." ifadesini kullandı.

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