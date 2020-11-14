Balıkesir'in turizm ve zeytin kenti Ayvalık'ta beyaz eşya, mobilya ve zeytincilikte yarım asırdır başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Ayvalık Ticaret Odası eski Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, "Türkiye'de zeytinciliğin merkezi Ayvalık'tır. İlk coğrafi işaretin 2004'te zeytinyağına alınmasıyla ilçenin dünya çapında önemi arttı. Bu gurur vericiydi" dedi. Kantarcı, "Zeytinyağına coğrafi işaret alındıktan sonra Ayvalık zeytinyağı kalitesiyle saygınlık kazandı. Aynı zamanda bizim bundan 4 yıl önce Ayvalık zeytinyağı coğrafi işaretine AB tescili başvurumuz oldu. Ankara Patent Enstitüsü ile gerçekleştirdiğimiz çalışmaları yeni yönetim sürdürüyor" diye konuştu. Ayvalık'taki onlarca işletmenin ihracata yöneldiğini vurgulayan Kantarcı, "Zeytinyağımızı katma değeri yüksek ürün olarak imal edip yurt dışına satmamız lazım. Bunun için dünya pazarlarında AB tescili öne çıkıyor. Bir an önce AB tescili alınırsa Avrupa'ya ihracatta bu coğrafi işaret bize büyük avantaj sağlayacak. Ayvalık zeytinyağı AB tescili bekliyor" ifadelerini kullandı.

MARKA ZARAR GÖRMESİN

Ayvalık'ın zeytinyağı ve turizm olmak üzere iki ayrı gelir kaynağı olduğunu anlatan Benhan İbrahim Kantarcı, "Her ne kadar Ayvalık zeytinyağı üst kimliğimizde olsa da gelirimizin yüzde 70'i turizmden yüzde 30'u zeytinyağından geliyor. Burada zeytinyağı, turizm ile iç içe durumda. Zeytinyağında en önemli sorun taklit ve tağşiş. Bunlar zeytinyağımızın önündeki en önemli engeller. Aslında bu tüm gıda sektörünün sorunu. En önemlisi de halk sağlığıyla oynanıyor" görüşünü dile getirdi. TBMM'ye konuyla ilgili sunulan yasa taslağının halen görüşüldüğünü belirten Kantarcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Zeytinyağına bazı kimyasallar veya başka yağlar karıştırılıyor. Bu iki şekilde yapılan üretimlerde Ayvalık'ın adı kullanılıyor. Bu da halk sağlığına, Ayvalık markasına ve işini düzgün yapan firmalara zarar veriyor. 5 litrelik zeytinyağı internetten 90 liraya satılıyor. Halbuki bunun maliyeti bile 90 lira değil. Bunun için Ayvalık Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışması oldu. Milletvekilleri de büyük destek verdi. Bu kanunda yaptırımlar daha da artırılmalı."



TOSTUMUZA COĞRAFİ İŞARET ALINMA

AYVALIK turizminde deniz, kum ve güneş turizminin dışında gastronominin de başlı başına bir yer tuttuğunu belirten Kantarcı, "Özellikle Cunda Adası zeytinyağlı mezeleriyle ünlüdür. Su altı turizmi çok önemli. Kızıldeniz'den sonra en önemli mercanların bizim burada maden adasında olduğu söyleniyor. Ayvalık'ta çok ciddi bir kültür turizmi var. Şehrimizin içi adeta bir açık hava müzesi gibi. Ayrıca ülke çapında ünlenen Ayvalık tostuna coğrafi işaret alınması gerekir. Çünkü Ayvalık tostu Türkiye genelinde çok yaygın. Gittiğiniz her kentte karşınıza çıkıyor" dedi.

Tolga TEKİN