Depremzedelere 60 milyondan fazla ödeme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki depremden etkilenenlere 60 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldığını açıkladı. Pakdemirli Afet Koordinasyon Merkezindeki koordinasyon toplantısında binaların hasar tespitlerinin tamamlandığını belirterek, "Yaralanan 10 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Halen 5 bin 225 personel ve 855 araçla deprem bölgesinde çalışmalar titizlikle sürdürülüyor" diye konuştu. Çadırda kalanların sayısının 8 binlerden 4 bine düştüğünü ifade eden Pakdemirli, "Kamu misafirhaneleri, belediyemize ait Hilton Oteli de dahil olmak üzere 15 bin 600 kişilik kapasite varken buralarda 255 kişinin kaldığını ama çadır kentlerde 4 bin kişinin yaşama devam ettiğini görüyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Uzundere'de 224, Hilton'da ise 380 odanın hazır olduğunu belirterek, "Bu psikolojik bir durum... Depremzedeler doğal olarak en azından bir süre için kapalı yerde kalmak istemiyor. 7 aile geçmek istediğini bildirdi" ifadelerini kullandı. Başkan Soyer, Bakan Pakdemirli'nin sözlerinin, belli bir ölçüde haklılık taşıdığını dile getirdi.