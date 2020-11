Dünyanın en yeni lüks ve aile oteli İstanbul’da

JW Marriott Istanbul Bosphorus, The World Luxury Hotel Awards'ta "Yeni Lüks Oteller" kategorisinde dünya çapında verilen ödülün sahibi olurken, Sheraton İstanbul City Center, Travel and Hospitality Awards'ta (THA) "Aile Dostu Otel" ödülünü aldı. Karaköy'ün merkezindeki konumuyla JW Marriott Istanbul Bosphorus, JW Marriott markasının en yeni üyelerinden. Dünyanın en prestijli lüks restoran ödüllerinden World Luxury Restaurant Awards'ın Avrupa'nın En İyi Panaromik Manzaralı Restoranı ödülünün kazananı ise İstanbul'un tüm ikonik yapılarını aynı pencerede görme fırsatı veren Octo oldu. Sheraton Istanbul City Center, Travel and Hospitality Awards'ta (THA) "Aile Dostu Otel-Family Friendly Hotel" ödülüne layık görüldü. Otelin mülk sahibi olan ve Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'daki otelleri ile hizmet veren Al Rayyan Turizm ve Yatırım Şirketi (ARTIC), Marriott International zincirinin bir parçası olan JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center ile Türkiye'ye yatırım yaptı.