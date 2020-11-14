Gönüllü sağlıkçılara ası uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de aşı çalışmalarında faz 3 aşamasına geçileceğini duyurmasının ardından, Türkiye Sağlık Enstitü Başkanlığı öncülüğünde klinik araştırmalara başlandı. Bu araştırmalar kapsamında Türkiye'de ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 sağlık çalışanına aşı uygulaması yapılarak faz 3 çalışmalarına başlandı. Ülkede şu an 25 merkezde bu çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nden Doç. Dr. Ferit Kuşçu, bugüne kadar 450'ye yakın sağlık çalışanın aşı denemesine katıldığını ve ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını belirtti. Kuşçu, "Biz de ilk etapta 60 sağlık çalışanına hedefliyoruz. Aşı, iki doz halinde 14 gün arayla uygulanacak" dedi.