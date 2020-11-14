Plazadaki kariyerden ceviz yetiştiriciliğine

Ceviz ağaçları yetiştiren denizci bir babanın iki kızı olan Selin Varol (36) ile Hale Tura (32) isimli, Muğla'nın Yatağan ilçesinde kurdukları e-ticaret sitesindeki siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Biri ziraat mühendisi, diğeri Ortadoğu'da finans uzmanı olan kız kardeşler, tüm kariyerlerini bırakarak baba ocaklarına dönüp çiftçiliğe başladılar. Türkiye Denizcilik İşletmeleri İzmir Şube Müdür Yardımcılığı görevinden emekli olan Rıdvan Çolak (70), görevli gittiği Amerika, Brezilya, Şili ve Peru'da gördüğü ceviz yetiştiricilerinin etkisinde kaldı. 1996 yılında emekli olan Çolak, memleketi Yatağan'ın Yenikarakuyu Mahallesi'nde bulunan 50 dönümlük arazisine 1500 adet yerli ceviz fidanı dikti. İzmir'den gelerek fidanları sulayan Rıdvan Çolak, 6 yıl sonra ağaçlarından meyve almaya başladı.

KATAR'DAKİ İŞİNDEN İSTİFA ETTİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2006'da mezun olan Selin Varol, Katar'da bir inşaat şirketinde finans uzmanı olarak çalışırken, babasının ürünlerinin satışında sıkıntı yaşaması üzerine e-ticaret sitesi kurdu. Sitenin kısa sürede yoğun talep görmesi üzerine evli ve 1 çocuk annesi Varol, Katar'daki görevini bırakarak Muğla'ya döndü. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Mühendisi Fakültesi mezunu Hale Tura da ablasından etkilenerek, özel bir şirketin Ar-Ge birimindeki görevinden istifa etti. Kız kardeşler plazalarda giydikleri döpiyesleri çıkararak şalvarlarını giydi, stiletto ayakkabılarının yerini botlar, sarı çizmeler aldı.

"KAHRAMANIMIZ ANNEM"

Selin Varol, "Satışların da iyi gitmesi sonucu, doğal bir ortamda yaşamak ve sağlıklı çocuk yetiştirmek için Muğla'ya döndüm. Aileyi bir arada tutan, gelişmemize katkı sağlayan ve fikir veren annemiz bizim kahramanızdır. Başarımızın sırrı birlik ve beraberlikten geçiyor. Tarım ve üretmek çok değerli. Ülkemizin gelişmesi için üretime ağırlık vermeliyiz. Kendi çapımızda işin bir ucundan tutarak yöremizde yerli ceviz üretiyoruz" dedi.



'ÜLKEME VE TARIMA KATKI SAGLADIGIMI DÜSÜNÜYORUM'

HALE Tura ise "Mezun olur olmaz Türkiye'de özel sektörde ziraat mühendisi olarak işe başladım. Yerli ve yabancı tohum firmalarında ürün geliştirme departmanında görev aldım. Her zaman sağlıklı yaşam ve doğal tarıma ilgi duydum. 30 yaş bizim ailemiz için bir dönüm noktası. 30 yaşını geçtikten sonra plaza hayatını ve beyaz yakalı olmayı bir kenara bırakıp, baba ocağına döndüm. Burada yaşamaktan dolayı oldukça mutluyum. Ülkeme ve tarıma katkı sağladığımı düşünüyorum" diye konuştu.





"FİDANLARIMI KIZLARIM GİBİ BÜYÜTTÜM"

Rıdvan Çolak, "Tamamı yerli olan fidanlarımı çocuklarım gibi büyüttüm. Kızlarım sürekli bana destek oluyor. Onların çalışmasından memnunum" dedi. Rıdvan Çolak, emekli hemşire eşi Filiz Çolak (57) ve kızları ile sabah erken saatlerde kalkarak ceviz hasadı yapıyor. Çiftçilikten büyük keyif alan kız kardeşlerin azmi dikkat çekiyor. Bahçeden yılda 15-20 ton arasında alınan cevizin kilosu ise 40-45 lira arasında e-ticaret ve bahçe içindeki işletmeden satışa sunuluyor.



Ferdi YAVUZ