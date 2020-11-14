Trakya’da yerli ve milli tohum atagı

TRAKYA Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'ya özgü tohumların canlandırılıp geliştirilmesi için proje çalışması başlattıklarını bildirdi. Edirne İl Genel Meclisin'in 2021 mali yılı toplantısına katılan Şahin, "Trakya'ya özgü tohumların canlanması ve geniş alanlarda ekilmesi için projeler yürütüyoruz. Tohum firmalarının birçoğu yabancı şirketlerin elinde. Amacımız, Trakyalı firmaların bölgeye özgü tohumlar üretmesi" dedi. Şahin, "Kovid-19 salgını döneminde bir kez daha gördük ki tarım alanında artık yerli ve milli üretim çok önemli. Tohumculuk alanında başlatılan bu projeye 13 milyon lira destek vereceğiz. Trakya'nın ve Türkiye'nin farklı alanlarında ekimler yapacağız. Trakya tohumlarımızı tüm Türkiye'ye ve dünyaya satmak istiyoruz" diye konuştu.