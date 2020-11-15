Enerjide milli yeşil sertifika dönemi

Yerli ve yenilenebilir enerjinin tüketimini artırmak için Yeşil Tarife (YETA) modelini geliştiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), şimdi de tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini garanti eden Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) sistemine geçiyor. Sistemle üreticiden tüketiciye garantili yeşil enerji ulaştırılacak.



Tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan YEK-G belgesi işlemlerinin yürütülmesi yetkisi piyasa işletmecisi olarak Enerji Piyasaları İşletme AŞ'ye ait olacak. YEK-G modeli haziran 2021'de devreye alınacak.

FİYAT BELİRLENECEK

Sistemle yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen her megavatsaat elektrik sertifikalandırılacak. EPİAŞ, oluşturacağı piyasa üzerinden talep eden üreticiler adına elektronik YEK-G belgesi düzenleyecek ve piyasada bu belgelerin ticareti yapılarak fiyatlar serbestçe belirlenebilecek.

BARIŞ ŞİMŞEK