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Haberler Ekonomi TOKİ’den 524 TL taksitle ev

’den 524 TL taksitle ev

TOKİ’den 524 TL taksitle ev
Giriş Tarihi: 15.11.2020

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok ilde satılık konutlar için başvuru sürecini başlatıyor. Aydın İncirliova'da TOKİ konutları için 168 bin 182 TL fiyat belirlendi. Taksit 560 TL, başvuru dönemi 16.11.2020 - 27.11.2020 arasında olacak. Denizli Çardak'taki TOKİ konutları için son başvuru tarihi 31.12.2020. Fiyat: 157 bin 466 TL, taksit: 524,89 TL olarak belirlendi. Denizli Bozkurt'ta başvuru dönemi 23.11.2020 - 31.12.2020 olarak saptandı. Fiyat 189 bin 957 TL, taksit 633,19 TL olacak. Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin, T.C. vatandaşı olması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.

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