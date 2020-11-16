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Haberler Ekonomi Hazır giyimde toparlanma hızlandı

Hazır giyimde toparlanma hızlandı

Hazır giyimde toparlanma hızlandı
Giriş Tarihi: 16.11.2020

EGE Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sektörün zor bir süreç yaşadığını, haziran ayı ile birlikte başlayan toparlanma sürecinin ekim ayında da devam ettiğini belirtti. Bu süreçte kısa çalışma ödeneği desteği sayesinde istihdamı koruduklarını aktaran Sertbaş, Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 artışla 137 milyon dolar ihracat yaptıklarını aktardı. Sertbaş, şunları kaydetti: "Haziran sonrasında yaralarımızı sarmaya başladık. Haziran-ekim arasındaki 5 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik artışla 662 milyon dolarlık ihracat yaptık. Ocak-ekim arasında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat kaybımızın 15 milyon dolara kadar gerilediğini görüyoruz. Avrupa'da vaka sayılarının artmasına rağmen 2020'yi 2019 yılı seviyelerine yakın kapatmayı hedefliyoruz. Dokuma, örme ve özellikle medikal ürünlere talep artışı oldu."

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