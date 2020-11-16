KGF’ye 2021’de 5.5 milyar liralık kaynak

EKONOMİK büyümeye katkı veren, salgınla mücadele döneminde "İş'e Devam Destek Paketi ve Temel İhtiyaç Destek Kredi Paketi" gibi ilave destek programlarıyla işletmelerin yanında olmaya devam eden Kredi Garanti Fonu'nun kredi bakiyesi 330 milyar liraya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine göre Fon'a 2021 yılında da 5.5 milyar liralık kaynak aktarılacak. Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen sektörlere, ihracat yapan ve ithalatı azaltan KOBİ'lere Hazine garantisinde öncelik verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi yarın Meclis'te görüşülecek. Bütçeyi geçen hafta göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan sunacak. Hazine'nin 2021 bütçesi 570.2 milyar lira öngörülürken, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine göre, mevcut kredi garanti sisteminin etkinliği artırılacak. KGF'nin öncelikli sektörlerde rekabetçiliği ve verimliliği artıracak projelerde kullanılmasına ağırlık verilecek. Fon'un yüzde 50'si imalat sanayii sektörlerinde yatırım ve ihracat kredilerine tahsis edilecek. Teminat yetersizliği bulunan firmaların krediye erişim imkânı artırılacak.

İŞ GÜVENLİĞİNE 4.0 DAMGASI

İŞ sağlığı ve güvenliğinde "endüstri 4.0" dönemi başlıyor. Bu alanda yeni bir dönem başlatacak olan Let-X İSG Eğitimi'nin lansmanı ODTÜ Teknokent'te yapıldı. İlk kez online eğitim ve sanal gerçeklik uygulamaları dijital eğitim platformunda birleşirken, yerli ve milli sanal gerçeklik teknolojisi iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde fark yaratacak, iş kazası riskini sıfıra indirecek.

HAZAL ATEŞ

