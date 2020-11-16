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Haberler Ekonomi Kooperatiflere hibe yağdı

Kooperatiflere hibe yağdı

Kooperatiflere hibe yağdı
Giriş Tarihi: 16.11.2020

TİCARET Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında öncelikle kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin ilk başvurularının değerlendirildiği üç etapta 143 proje için desteklenme kararı alındı. Projelerin toplam tutarı olan 18 milyon 128 bin 870 liranın, 13 milyon 648 bin 399 lirası hibe olarak verilecek. KOOP-DES Programı ile kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini güçlendirerek, toplumun geniş kesimlerini üretim ve tüketim zinciri içinde aktif ekonomik aktörler haline getirmek amaçlanıyor. Kadınları ekonominin her alanında aktif haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Bakanlık, kadın kooperatiflerinin de tarımdan hizmete, imalattan sanayi sektörüne kadar pek çok alanda artan bir şekilde faaliyet göstermelerini, iç ve dış piyasalarda yer almalarını destekliyor.

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