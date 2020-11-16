Türkiye’de iş ve yatırım zamanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 2021 programına göre, yatırım süreçlerini etkileyen tüm maliyetler azaltılacak. Yerli ve yabancı yatırımcının hukuki açıdan tek bir endişesi kalmayacak. Yerel yönetimlerin yatırım izinleri basitleştirilecek, zorlaştırıcı uygulamalar kaldırılacak. Hukuki süreçler iyileştirilecek, basit yargılama usulünün uygulanma alanı genişletilecek.

İCRADA HARAÇ MEZAT SATIŞLARA SON

İŞ ve yatırım ortamı reformu kapsamında etkin teşvik programlarıyla üretim yapısının güçlendirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına yönelik 2021 ajandasındaki önemli başlıklar şöyle:

İş ve yatırım ortamını etkileyen bürokratik süreçler basitleştirilecek. Yatırım süreçlerini etkileyen maliyetler azaltılacak.

Yerel yönetimlerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaları basitleştirilecek. Zorlaştırıcı uygulamalar kaldırılacak.

Yargıda teknolojik imkânlar artırılacak. Yargının finans, enerji, çevre ve imar sektörlerinrde ihtisaslaşması sağlanacak.

Arabuluculuk sistemi yaygınlaştırılarak uyuşmazlıklar daha kısa sürede çözülecek.

Sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak. Haczedilen mal gerçek değerinde satılacak.

Lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilecek, tasfiye usulü yeniden düzenlenecek.

İş yapma kolaylığının artırılması için vergi beyannameleri sadeleştirilecek. Aralık 2022'ye kadar şirket kuruluş süreçleri dijital ortama taşınacak.

Teşvik, desteklerde etkinliği sağlayacak Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi hayata geçirilecek.

Organize sanayi bölgelerinde üretimi artırmaya yönelik Yenilik Merkezleri kurulacak.

Hazal ATEŞ