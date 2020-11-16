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Haberler Ekonomi Villa ve müstakil evlere talep arttı

Villa ve müstakil evlere talep arttı

Villa ve müstakil evlere talep arttı
Giriş Tarihi: 16.11.2020

İZMİR'İN Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından müstakil ev ve villalara talep arttı. Urla'da gayrimenkul uzmanlığı yapan Murat Aytek, vatandaşların bütçelerine göre ya villa tipi evlere ya da müstakil evlere yöneldiklerini belirterek, "Vatandaşlar bütçelerine göre az katlı yapıları tercih etmeye başladı. Depremde kendilerini dışarıya kolay atabilecekleri, kendilerini güvende hissedecekleri az katlı yapılara yöneldi. Pandemide böyle bir eğilim vardı depremin ardından bu daha da arttı" dedi. Urla'da villada yaşayan Sıdıka Bayraktar da bahçeli evlerin daha güvenli olduğunu ifade etti.

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