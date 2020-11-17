Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası rekor seviyelere ulaştı: 1 haftada 500 milyarlık katkı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta ekonomide yeni dönemin şifrelerini verdiği mesajları sonrasında Türk varlıklarına olan yabancı ilgisi rekor seviyelere ulaştı. Rekor yabancı girişinin yaşandığı Borsa İstanbul'da endeks tarihinin en yüksek seviyelerine yükselirken, işlem hacminde de her gün yeni bir rekor kırılıyor. Borsadaki yükselişle birlikte kur ve faizdeki düşüş ekonomiye 1 haftalık pozitif etkisi yaklaşık 500 milyar lira oldu.



100 MİLYARLIK YÜKSELİŞ

6 Kasım'da 1.191 puan olan endeks, dün 1.309 puanı gördü. Endeksin yüzde 10 yükseldiği bu dönemde, net yabancı girişi 2.5 milyar TL oldu. Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 103 milyar lira artarak 1.6 trilyon lirayı buldu. Kurdaki düşüşün etkisiyle şirketlerin piyasa değeri dolar bazında 33 milyar dolar artarak 210 milyar doları geçti. Borsa İstanbul bu dönemde dünyanın en fazla yükselen ikinci piyasası oldu.



Yabancı yatırımcıların özellikle banka hisselerinde uzun vadeli pozisyon aldığını ve Borsa İstanbul'un kendi ligindeki piyasalara göre yüzde 52 iskontolu olduğunu belirten analistler, yükselişin devam edeceği görüşünde. Merkez Bankası'nın perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizini piyasa beklentileri ölçüsünde artırması halinde endeksin 1.400 hedefine doğru hareketlenmesi bekleniyor.



RİSK PRİMİ DÜŞÜYOR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının Türkiye algısına olumlu etkisi risk primine de yansıyor. 6 Kasım'da 515 olan 5 yılık CDS'ler dün 396 baz puan seviyesine indi.



GÖZLER 19 KASIM'A ÇEVRİLDİ

Ekonomi yönetimindeki değişimin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni döneme ilişkin açıklamalarının piyasayı desteklediğini belirten Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, ''19 Kasım'da güveni destekleyici yönde bir faiz artırımı kararı ve politika faizinde sadeleşmeye gidilmesi borsaya olan ilginin artmasını sağlayacak'' dedi.



KUR REEL SEKTÖRE NEFES ALDIRDI

6 Kasım'da 8.57 TL ile rekor kıran dolar, dün 7.72 TL'ye indi. 6 Kasım'da 10.20 lira ile rekor kıran euro, geçen hafta 9 liranın altını gördü. Euro dün 9.14 liradan işlem gördü. Kurdaki düşüş Türkiye'nin dış borç yükünü TL bazında 345 milyar TL azalttı. Ayrıca reel sektörün ağustos sonu itibarıyla 165 milyar dolar olan açık pozisyonunu TL değeri 1 trilyon 414 milyardan, 1 trilyon 270 milyara geriledi.



YENİ ROTA TÜRKİYE

Başkan Erdoğan'ın ana hatlarını çizdiği yeni ekonomi açılımı yabancıların rotayı Türkiye'ye çevirmesine neden oldu. Citibank, Societe Generale, TD Securities, JP Morgan, Morgan Stanley TL pozisyonlarını yukarı yönde güncelledi. Hisse senedi piyasasındaki girişin yanı sıra tahvil-bonoda yüklü miktarda yabancı alımı oldu. Analistler 9 Kasım'dan bu yana yabancıların 2.2 milyar doların üstünde tahvil-bono alımı yaptığını ifade etti. Bu alımların etkisiyle 2 yıllık tahvilin faizi yüzde 15.3'ten 13.9'a indi. Faizdeki bu düşüşün Hazine'nin maliyetini 30 milyar lira civarında azalttı.