Benzinde 32 kuruşluk indirim

BENZİNİN litre fiyatında dün gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,71 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 6,65 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,73 liraya indi.