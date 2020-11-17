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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan “ekonomide istikrar ve reform” mesajı

Lütfi Elvan’dan “ekonomide istikrar ve reform” mesajı

Lütfi Elvan, "Makro , finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan “ekonomide istikrar ve reform” mesajı

17.11.2020, 18:46 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020,18:47

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor." dedi.

Bakan Elvan, "Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız." açıklamasını yaptı.

Bakan Elvan'ın açıklamaları şöyle;

Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz. Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız.

İstişareye sonuna kadar açık olacağız. Hiçbir vatandaşımızın kafasında en ufak bir kaygı olmasın. Kapılarımız 24 saat açık olacak.

Türkiye, yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız.

(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim.

Merkez Bankası Kanun'u açık, elbette bağımsızdır. Bu konuda daha fazla söyleyecek bir şeyim yok.

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