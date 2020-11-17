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Haberler Ekonomi İstiridye mantarına gelen siparişlere yetişemiyor

İstiridye mantarına gelen siparişlere yetişemiyor

İstiridye mantarına gelen siparişlere yetişemiyor
Giriş Tarihi: 17.11.2020

MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesinde, elektronik eşya üretimi yapan bir fabrikada işçi olarak çalışan Tufan Yılmaz (35), 7 yıl önce evinin bahçesinde kurduğu serada yetiştirmeye başladığı istiridye mantarı üretiminde hedefini büyüttü. Yıllık ortalama 8 ton üretim yapan, hedefinin dış piyasaya açılmak olduğunu belirten Yılmaz, siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini söyledi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden aldığı destekle 120 metrekarelik sera kuran Yılmaz, ürünün kilosunu kalitesine göre 9 ile 15 TL arasında değişen fiyatlarla satıyor.

CÜNEYT HASÇELİK

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