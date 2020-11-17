Konut satışları 10 ayda 1,3 milyona yaklaştı

Ocak-ekim döneminde konut satışları 1,3 milyon adede yaklaşırken, sektör temsilcileri faizlerin artmasına rağmen yıl sonunda 1,5 milyon adet rakamının yakalanabileceği görüşünde birleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, ocak-ekimde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1 milyon 280 bin 852'ye ulaştı. Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında yıllık bazda yüzde 16,3 azalarak 119 bin 574 oldu.

YABANCILAR ALDI

Yabancılara konut satışı son üç aydır, geçen yılın aynı döneminde göre artış gösterirken, veriler son çeyrekte satışların pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkacağını ve rekor kırılacağını gösteriyor. Ağustos ayıyla birlikte tekrar yükselişe geçen yabancılara konut satışları, eylülde yüzde 26,1 ve ekimde yüzde 23,1 arttı. Üç aydır yükselen yabancılara konut satışları, yılın kalan iki ayına ilişkin pozitif beklentileri de güçlendirdi. İstanbul, yabancıların konutta en çok tercih ettiği il olmayı sürdürdü. En çok konutu İranlılar aldı.