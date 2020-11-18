Defne dalından yakıt üretip yurt dısına satıs yapıyor

HATAY'DA girişimci Ayşegül Abacı, yanıcı özelliğini fark ettiği atıl durumdaki defne dallarını pelet cinsi yakıta dönüştürerek iç ve dış pazara sunuyor. İlçede, ailesinin işlettiği defne yaprağı kurutma tesisinde çalışan bir çocuk annesi Ayşegül Abacı, iş yerinde 2016'da çıkan ve 6 gün söndürülemeyen yangında, defne dallarının alevlerden uzun süre kurtulamadığını fark etti.

SICAK PRES KULLANDI

DEFNE dalının yanıcı özelliğinden faydalanmak isteyen Abacı, daha sonra ağaç kırıntılarından yapılan pelet türü yakıtı araştırdı. Abacı, işletmelerinde her gün tonlarca çıkan atık durumundaki defne dallarını pelet cinsi yakıta dönüştürmeye karar verdi. Yaklaşık 4 yıl önce kurduğu işletmesinde, parçaladığı dalları sıcak presle pelete dönüştüren Abacı, elde ettiği ürünü Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına pazarlamaya başladı. Yaklaşık 4 yıl öncesine kadar dalları verecek yer dahi bulamadıklarını anlatan Abacı, "Kapasitemizi aylık 600 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu şekilde var olan pazara cevap vermiş olacağız. Hedefimiz öncelikle pelet deyince akla gelen bir marka olmak. Çevreyi kirletmeyen, kül oranı yüzde 1 olan ve zehirleme riski olmayan bir yakıt" diye konuştu.