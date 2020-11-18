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Haberler Ekonomi THY'den kısıtlama açıklaması! Bileti olanlar...

'den açıklaması! Bileti olanlar...

Son dakika haberine göre , hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde biletleri olan yolcuların seyahat edebileceğini açıkladı. THY'den yapılan açıklamada, "Hafta sonları saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir" denildi.

THY'den kısıtlama açıklaması! Bileti olanlar...

18.11.2020, 13:09 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020,13:31

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlama saatlerinde uçuşu olan yolcularla ilgili açıklama yaptı. THY'den yapılan açıklamada ''Hafta sonu kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir'' denildi.

Türk Hava Yollar Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan son durumu paylaştı ve ''Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler'' dedi.

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