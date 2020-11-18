THY'den kısıtlama açıklaması! Bileti olanlar...

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlama saatlerinde uçuşu olan yolcularla ilgili açıklama yaptı. THY'den yapılan açıklamada ''Hafta sonu kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir'' denildi.

Türk Hava Yollar Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan son durumu paylaştı ve ''Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler'' dedi.

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