Bebek giyiminde dünya markası olmayı hedefliyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle atölye açan ve kimyasal madde içermeyen organik kumaşlardan bebek kıyafetleri tasarlayan Gülhan Keser, çalışmalarıyla dünya markası olmayı amaçlıyor. Üniversitede işletme eğitimi gören ve 7 sene bankacılık yapan Keser, 2018'de Ankara'daki bir modaevinde stilistlik ve modelistlik eğitimi aldı. 2019'da kendi şirketini kuran Keser, tasarımlarını internet üzerinden satmaya başladı. KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı sayesinde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde küçük bir atölye açtı. Hem yurt dışındaki hem de Türkiye'deki birçok mağazaya internet üzerinden satış yapmaya devam eden ve giderek işletmesini büyüten Keser, kadın girişimcilere örnek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

HİÇ KİMYASAL YOK

Türkiye'de bebek stilistliği ve modelistliği alanında açık olduğunu fark ettiğini belirten Keser, "Kumaşlarımız GOTS (Global Organic Textile Standard) sertifikalı, organik. Yüzde 100 pamuk, tarladan üretim aşamasına kadar hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor. Tamamen bebek dostu ürünler. Yolun çok başındayım ama hedeflerim çok büyük. Mayys Baby ile bir dünya markası olmak istiyorum" diye konuştu.