Bizi bekleyen gelecek

Moderatörlüğünü 500 Startup Kurucu Ortağı Enis Hulli'nin yaptığı "Yatırımcıların Gözünden Pandemi Sonrası" panelinde, girişim sermayesi yatırımcıları ve fon yöneticileri, pandeminin startup ekosistemine ve portföylere etkisini tartıştı.

"İŞ MODELLERİ HIZLANDI"

Türkiye'nin lider internet sağlayıcısı olarak pandemi sürecinde hem çalışmalara hem de yatırımlara hız verdiklerini belirten Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Türk Telekom Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karakullukçu, "Önceliğimiz elbette internet altyapısı ve mobilite üzerine geliştirilen ürün ve hizmetlere yatırım yapmak, bu alanlarda çalışan startup'ları desteklemek oldu. Daha sonra özellikle sağlık ve eğitim alanındaki girişimlere yöneldik" dedi. Türk Telekom'un girişimcileri destekleyen programı Pilot'un çalışmalarından da bahseden Karakullukçu, 65 girişime nakit desteği sağladıklarını ifade etti. Yatırımları hızlandırmanın yönetim kurulu tarafından da motive edildiğini belirten Karakullukçu, "Sadece kuluçka aşamasındaki girişimler değil, büyüme tarafındaki şirketlere destek vermeyi de önemsiyoruz. Kuluçka desteklerini de gelecekte yatırım yapacağımız şirketler olarak görüyoruz" dedi.

Derin teknoloji şirketlerine, coğrafyadan bağımsız işlere ve geleceğe yatırım yapan bir fon olarak, pandemiden olumlu anlamda etkilendiklerini ifade eden ScaleX Kurucu Ortağı Dilek Dayınlarlı, "Türkiye'de girişim sermayesine kişi başı yapılan yatırım miktarı ortalaması 1 dolar. Dünya ortalaması ise 30 dolar. 1 dolar bile olsa, pandemi ile beraber teknoloji sektöründe çok büyük firmalar, çok iyi exit'ler ortaya çıktı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de para artık teknoloji yatırımlarına kayıyor" diye konuştu. Özellikle derin teknoloji içeren ve globale hitap eden işlerde ve iş modellerinde pandeminin hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğunu ifade eden Dayınlarlı, girişim sermayesi yatırımlarının tüm dünyada yükselişe geçtiğine işaret etti.

"YENİ KATEGORİLER ÖNE ÇIKTI"

Pandeminin ilk günlerinden itibaren başta sağlık yatırımları olmak üzere sosyal sorumluluk yatırımlarını artırdıklarını ifade eden Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt ise, ventilatör ve uzaktan iş yönetimi gibi hali hazırda portföylerinde yer alan girişim firmalarını bu süreçte hızla desteklediklerini aktardı. Pandemiyle beraber çok güçlü görülen bazı kategorilerdeki girişimlerin yavaşlarken, daha önce öne çıkmamış olan yeni kategorilerin önem kazanmaya başladığına da işaret eden Salt, "Örneğin milli sağlık diye bir kavram ortaya çıktı. Uzaktan sağlık yönetimi de kritik bir kategori olarak öne geçti. Bu alanlarda çalışan startup'larımız da var" dedi. Kurumsal girişimcilik programlarından da bahseden Salt, hem çalışanların hem de üst yönetimin kurum içi girişimciliğe büyük ilgi gösterdiğini belirterek şu bilgileri paylaştı: "Kurum içi girişimcilik programına ilk başladığımızda 300 başvuru, yüzlerce proje geldi. Tüm üst yönetimce de desteklendi program. Hatta yatırımları Ahmet Zorlu imzaladı. Bu da girişimcilerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı oldu."

Karantina sürecinde Zoom üzerinden yatırım yapmaya başladıklarını ifade eden Tarvenn Kurucu Ortağı Mustafa Kopuk, "Herkes gibi bizim de alışkanlıklarımızda değişiklikler oldu. Yüz yüze gelip el sıkışmadan yatırımlar yaptık" dedi. Özellikle oyun sektöründeki yükselişi görerek Weplay adında sadece oyun girişimlerini destekleyecek bir fon da kurdukları bilgisini veren Kopuk, bir de oyun stüdyosu yatırımı yapacaklarının haberini verdi.

REVO İSTANBUL DİREKTÖRÜ BERKİN TOKTAŞ: "TEYZELER BİLE GETİR'İ ÖĞRENDİ"

Covid-19 salgınının ilk başladığı aylarda çok sayıda senaryo analizi yaptık. Portföyümüzde çok olumlu etkilenen şirketler oldu. Mesela Getir'i bu dönemde bilmeyenler de öğrendi. Teyzeler, anneanneler bile Getir diye bir uygulama olduğundan haberdar oldu. Tıkanma noktasına gelen bazı işlerde ise inovatif çalışmalar tetiklendi. Yeni süreçte eğitim teknolojileri ve uzaktan çalışmaya yönelik her türlü girişime odaklanacağız.