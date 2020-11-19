İSKUR’dan hibe aldı arıların patroniçesi oldu

DENİZLİ'DE, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 14 yıldır yaptığı kuaförlük mesleğini bırakan ve 6 ay boyunca çalışmayan Esra Karabaş (30), İŞKUR desteğiyle kendi işini kurdu. Aldığı destekle kendi işletmesini açarak arıcılığa başlayan Karabaş, 110 kovanla bal üretimi yapıyor. Arı sokmasına karşı alerjisi olmasına rağmen sevdiği işi yaptığını belirten Karabaş, "Arıcılığı yapamazsın diyenlere inat yapabileceğimi biliyordum. Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi. KOSGEB'ten girişimcilik belgesini alan ve projesini hazırlayan Karabaş, geçtiğimiz temmuz ayında İŞKUR'dan 38 bin 376 lira hibe desteği almaya hak kazandı. Balın yanı sıra polen ve propolis de üreten bir çocuk annesi Karabaş, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'ndeki işletmesini İŞKUR'un desteğiyle kurup hayata tutunduğunu ifade etti. Karabaş, Çiçek balı üretiyorum. Önceliğim sevdiğim bir iş yapmaktı. Erkek egemen bir meslekte benim gibi bir kadının olması çok nadir bir durum. Yakın çevrem bana hep destek oldu. Onların da inancı sayesinde başarıyı yakaladım. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a ve Denizli İŞKUR Müdürü Fatih Işık'a ve personeline teşekkür ederim" diye konuştu.