Türkiye’nin Otomobili’nde yerlilik oranı yükselecek

"MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Bakan Varank, yerli otomobille ilgili, "Bu araçlar 2022'nin sonunda yola çıktığında yerlilik oranı yüzde 51 olacak. 2026 yılında yerlilik oranı yüzde 68 seviyelerine çıkacak" dedi. Varank, MÜSİAD EXPO'nun bir diğer sürprizinin de "Türkiye'nin Otomobili" olduğunu belirterek, yurt içi ve yurt dışından gelecek katılımcılarım Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standında epeyce vakit harcayacağını söyledi. Varank, "Biz dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bunun gereği neyse onu da yapmaktan çekinmeyiz" dedi.

BAKAN Varank, açılış etkinliğinin ardından beraberindeki heyetle TOGG standını ziyaret etti. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİ- AD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da "Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getiren organizasyonda (MÜSİAD EXPO), yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye'deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedeflenmektedir" diye konuştu.