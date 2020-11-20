Dolar hızlı geriledi borsa uçuşa geçti

SON iki haftada rekor yabancı girişiyle iyimser rüzgarların estiği piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından adeta coştu. Karar öncesi 7.70 TL olan dolar 7.51 liraya, 9.12 TL olan euro ise 8.89 TL'yi görerek 9 liranın altına geriledi. Analistler, Merkez Bankası'nın atığı adımla piyasalara güven verdiğini ve doların 7 liranın altını görebileceğini bildirdi. Türkiye'nin risk primi (CDS) 392 baz puandan 372'ye gerilerken, Borsa İstanbul'da da BIST-100 Endeksi, banka hisselerine gelen yüklü yabancı alımlarının etkisiyle 1.281 puandan 1.320 puanı aşarak hem kapanış rekoru kırdı, hem de tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Gram altının fiyatı da karar sonrası yüzde 2 düşerek 450 liranın altına geriledi.