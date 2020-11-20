Turkish Cargo tüm dünyaya Kovid-19 aşılarını taşıyor

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) kargo markası Turkish Cargo, Çin'den sipariş edilen Kovid- 19 aşılarını dünyanın farklı ülkelerine ulaştırmaya başladı. THY'den yapılan açıklamada, dünyanın 127 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo'nun, Çin'de üretilen Kovid-19 aşılarını yaklaşık 17 bin kilometre uçuş mesafesi uzaklıkta olan Brezilya'ya taşıdığı belirtildi. Özel soğutma sistemlerine sahip 7 konteynere yüklenen Kovid-19 aşılarının, Pekin'den İstanbul aktarmalı olarak Sao Paulo'ya korunaklı şekilde ulaştırıldığı kaydedildi.



AÇIKLAMADA şu ifadelere yer verildi: "Turkish Cargo; Mumbai, Brüksel, İstanbul, Singapur, Dubai, Basel, Londra ve Amsterdam gibi önemli ve sertifikalı destinasyonlara ilaç taşıyarak, 400'den fazla destinasyon arasında küresel ilaç koridoru oluşturdu. 'TK Pharma' ürünü ile en ideal şartlarda soğuk zincir korunuyor."