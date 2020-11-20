TÜRK Hava Yolları'nın (THY) kargo markası Turkish Cargo, Çin'den sipariş edilen Kovid- 19 aşılarını dünyanın farklı ülkelerine ulaştırmaya başladı. THY'den yapılan açıklamada, dünyanın 127 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo'nun, Çin'de üretilen Kovid-19 aşılarını yaklaşık 17 bin kilometre uçuş mesafesi uzaklıkta olan Brezilya'ya taşıdığı belirtildi. Özel soğutma sistemlerine sahip 7 konteynere yüklenen Kovid-19 aşılarının, Pekin'den İstanbul aktarmalı olarak Sao Paulo'ya korunaklı şekilde ulaştırıldığı kaydedildi.
AÇIKLAMADA şu ifadelere yer verildi: "Turkish Cargo; Mumbai, Brüksel, İstanbul, Singapur, Dubai, Basel, Londra ve Amsterdam gibi önemli ve sertifikalı destinasyonlara ilaç taşıyarak, 400'den fazla destinasyon arasında küresel ilaç koridoru oluşturdu. 'TK Pharma' ürünü ile en ideal şartlarda soğuk zincir korunuyor."
Turkish Cargo tüm dünyaya Kovid-19 aşılarını taşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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